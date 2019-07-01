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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü - SAMSUN

Minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü - SAMSUN

- Minibüs ile traktörün çarpışma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Samsun 'da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Ayvacık ilçesinde minibüs ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Orhan U. (53) idaresindeki 55 FG 752 plakalı minibüs, Çarşamba - Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Recep Mete'nin (53) kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.Kazada ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Karya Tarım Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu 

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