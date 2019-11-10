Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 1 ölü 20 yaralı



- Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir sıkışan 6 kişi kurtarıldı. Meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza Bursa Orhaneli yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Büyükorhan’dan gelen yolcu minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları ardından kurtarıldı. Meydana gelen kazada 1 çocuğun hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralandı. Çevredeki hastaneye kaldırılan yaralıların akrabaları hastanelere akın ederken Bursa Orhaneli yolu kaza sebebiyle trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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