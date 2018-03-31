Minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - ÇANAKKALE
- Minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı - 1 ölü, 4 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Yaralıların ambulanslarla hastaneye götürülmesi - Kazaya karışan araçlarMinibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çanakkale - İzmir karayolu Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 HG 231 plakalı minibüs ile Erkan Ö. yönetimindeki 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.Minibüste bulunan Zeynep Doğan (47) kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.