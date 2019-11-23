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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüs devrildi: 16 yaralı - YOZGAT

Minibüs devrildi: 16 yaralı - YOZGAT

- Minibüsün devrilmesi - Kazay yerinden görüntüler (cep telefonu görüntüsü) Yozgat 'ta minibüs devrildi: 16 yaralıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.Sivas'tan Ankara'ya giden Onur Aydoğan yönetimindeki 58 YF 678 plakalı minibüs, Yozgat 'ın Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyü yakınlarında refüje devrildi.Kazada sürücü ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat 'taki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Cep Telefonu 

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