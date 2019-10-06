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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Minibüs devrildi: 10 yaralı - HATAY

Minibüs devrildi: 10 yaralı - HATAY

- Tarlaya devrilen münibüsten detay - Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri - Kaza yerinden detay Hatay 'da minibüs devrildi: 10 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Veysel Karnup (33) idaresindeki 31 AAU 272 plakalı minibüs, Kumlu - Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi.Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Muşlu Hastane Jandarma Pamuk Tarlası 

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