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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minareye yıldırım isabet etti - KÜTAHYA

Minareye yıldırım isabet etti - KÜTAHYA

- Camiden iç ve dış görüntüler - Durabey Köyü Muhtarı Remzi Yıldız'ın açıklaması - Görgü tanıkları ile röpotaj - Yıldırım isabet eden minare Kütahya 'da minareye yıldırım isabet etti - Domaniç ilçesinde minaresine yıldırım isabet eden caminin elektrik panosunda yangın çıktı - Yangın, cami cemaatinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde minaresine yıldırım isabet eden caminin elektrik panosunda yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, öğle namazının ardından ilçeye bağlı Durabey Köyü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.Caminin içerisindeki elektrik panosunda çıkan yangın, yakındaki kahvehanede bulunan vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.Durabey köyü muhtarı Remzi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik panosundaki yangının minareye isabet eden yıldırım dolayısıyla çıktığını söyledi.

Cemaatin camiden çıkmasının hemen ardından minareye yıldırım isabet ettiğini anlatan Yıldız, "Köylülerimiz camiden çıktıktan sonra karşıdaki kahvehaneye geçiyor. O sırada minareye yıldırım düşüyor ve imamımız kahvehaneden vatandaşları çağırıyor. Köylülerimizin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülüyor. İyi ki cemaat içerideyken meydana gelmedi. Çok şükür can kaybımız yok." diye konuştu.
Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, inceleme yaptı.

Jandarma Muhabir Kahvehane 

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