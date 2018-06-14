Minareden şeker sarkıttılar

-Minareden şeker sarkıtılması

-Çocukların şekerleri toplaması

-Yapılan röportajlar



( BİLECİK )- Tarihi Şerifpaşa Camii minaresine çıkan Hacivat ve Karagöz karakterleri, çocuklar için aşağıya sepetle şeker sarkıttılar- Bayramın gelişini müjdeleyen yüzyıllar öncesine ait geleneği yeniden yaşattılar- Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can;- "Bu, 700 yıllık bir Osmanlı geleneğimiz" BİLECİK



- Bilecik Belediyesi tarafından özellikle Osmanlı'nın son zamanlarında gerçekleştirilen minare şerefesinden aşağıda bekleyen çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği ikinci kez gün yüzüne çıkarıldı. Ramazan ayının bütün güzellikleri tüm yurtta olduğu gibi Osmanlı medeniyetinin doğduğu topraklar olan Bilecik'te de yaşanılıyor. Mahalle iftarları, Osmanlı çeşmelerinden şerbet ikramı, Osmanlı davulcu geleneği ve Osmanlı Çınaraltı Helva İkramı gibi gelenekleri tekrar gün yüzüne çıkaran Bilecik Belediyesi, gerçekleştirdiği uygulama ile çocuklara minare başında sepetten şeker sarkıtıyor. Bilecik Belediyesi tarafından tarihi Şerifpaşa Camii'nde yapılan uygulama ile minareye çıkan Hacivat ve Karagöz karakterleri, çocuklara minareden sepetle şeker sarkıttılar. Gün yüzüne çıkarılan gelenek hakkında kısa bir bilgi veren Hacivat karakterini oynayan Ahmet Şahin, bir geleneği daha çocuklara hatırlattıklarını belirterek, "Bugün şuanda Bilecik'teyiz. Osmanlının kuruluşun kurtuluşun başkenti Bilecik'teyiz. Bir geleneğimizi daha tekrar hatırlattık çocuklara. Bayramın gelişini anlatan minareden sepetlen şeker sarkıttık ve çocuklara şekerler dağıttık. Bugün Arefe biliyorsunuz, yarın bayram. Bayramın gelişini anlatan dedelerimizin başlattığı bu geleneği naçizane ben Hacivat ve Karagöz ile birlikte çocukları sevindirdik, şekerler dağıttık. Bir dolu sepet bugün şeker dağıttık Bilecik'teyiz. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim, harçlıklarımı da aman gönderin" ifadelerine yer verdi. "Bu geleneğimiz 700 yıllık bir Osmanlı geleneği" Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise, bu geleneğin 700 yıllık bir Osmanlı geleneği olduğuna değinerek, "Diriliş ve kuruluşun şehri Bilecik diyoruz, Osmanlı diyoruz. Bu geleneğimizi devam ettirmek için 2 yıldan beri devam eden bu süreçte arkadaşlarımızla birlikte götürüyoruz. Çocuklarımızla beraber bayramın geldiğini onlara bildirmek beyan etmek, tabi eskiden şey yoktu televizyon, basın yok. Basın neydi işte böyle duyurularla camiden bu şekilde çocuklarımıza bayramın geldiğini belirtmek ve onlara hissettirmek bayramı yaşatmak dolayısıyla bu geleneği inşallah var olduğumuz sürece devam ettireceğiz" dedi.



