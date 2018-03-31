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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Milyonlarca liralık ilacı faturalandırarak sattılar - ŞANLIURFA

Milyonlarca liralık ilacı faturalandırarak sattılar - ŞANLIURFA

- Milyonlarca liralık ilacı faturalandırarak sattılar - İlaç bulunan depodan detayMilyonlarca liralık ilacı faturalandırarak sattılar - Şanlıurfa ilaçları faturalandırarak piyasaya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da ilaçları faturalandırarak piyasaya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin milyonlarca lira değerindeki ilaçları faturalandırıp piyasaya sattığını tespit etti.Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlenen operasyonda, binlerce ilaç ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, diğer 1 kişi ise adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Lyon Irak Trol 

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