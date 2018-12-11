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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Milli sporcular AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BOLU

Milli sporcular AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BOLU

Milli sporcular AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BOLU - Milli sporcunun fotoğraflara oy vermesi - Milli sporcunun ok atması - Milli sporcunun açıklamasıBOLU (AA) - Çin'de 2017'de düzenlenen Engelli Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda bireyselde dünya ikincisi olan Ömer Aşık, "haber" kategorisinde Ali Jadallah tarafından Gazze'de çekilen "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğrafı, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafları seçti.Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin hayatın her alanında bir mücadele içinde olduğunu belirterek, bu açıdan haber kategorisinde oyladığı fotoğrafın çok önemli olduğuna dikkati çekti."Direnişe engel yok" fotoğrafının kendisi için çok anlamlı olduğunu aktaran Ömer, "Vatan toprağı için mücadele etmeye hiçbir şeyin engel olamayacağını göstermesi açısından güzel bir fotoğraf karesi. İkinci oyumu ise ilimizde yaşanan yangın olayında, hayvan sevgisini ortaya çıkartan yaşlı dedemizin kedisine duyduğu sevgiyi gösteren kare için kullandım. Üçüncü olarak ise atalarımızdan kalan atlı sporları anlatan fotoğrafı oyladım." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir İlham Allah Hayvan Sevgisi Hayvan 

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