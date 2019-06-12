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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısına Katıldı

- Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısına Katıldı

Hulusi Akar’ın Gürcistan Savunma Bakanı ile görüşmesi

Strateji Toplantı Savunma Bakanı 

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- Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan savunma bakanları 7. Toplantısından görüntüler
- Azerbaycan savunma bakanı Zakir Hasanov’un konuşması
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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuşması
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- Gürcistan Savunma Bakanının konuşmasından görüntü
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( GEBELE ) - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısına katıldı GEBELE

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Azerbaycan’da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısı'na katıldı.
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları toplantısı kapsamında Azerbaycan’ın Gebele kentinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile görüştü. Görüşmeden sonra Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısı'na iştirak etti. Toplantıda konuşan Akar, "Hem ülkelerimiz için hem de bölge için son derece yararlı olacak, istikrar için barış için huzur için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantının 7’ncisini yapıyoruz. Bu da gerçekten bizim için büyük bir fırsat oluyor. Sarsılmaz bir temel üzerine kurulmuş olan üç ülke arasındaki bu ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.
Toplantıda Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan arasında, savunma alanında üç taraflı işbirliği modeli, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmeler, bölgede barışın, istikrarın ve iktisadi gelişimin temini konusunda fikir paylaşımı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantı kapsamında Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
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