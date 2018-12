Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı apartmanın önünde anıldı

-Protokol konuşmaları

- Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82’inci yıl dönümünde, hayatını kaybettiği Mısır Apartmanı önünde düzenlenen törenle anıldı. İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen anma programına Ersoy'un torunu Selma Argon da katıldı.

Milli Şair’in vefat ettiği yer olan Mısır Apartmanı önünde gerçekleştirilen anma programına İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon da katıldı.

Milli Şair’in vefat ettiği İstiklal Caddesi’nde bulunan Mısır Apartmanı’nın önünde gerçekleştirilen programa İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Mehmet Akif Ersoy’un anısına saygı duruşu ve kendisinin yazdığı İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından Beyoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi ve şiirleri okundu. Daha sonra protokol konuşmaları ile devam eden program son olarak Mehmet Akif Ersoy’un anısına çelenk ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi. “ Şairimizin bu binada ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak hizmete açacağız “ Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy’un son günlerini geçirdiği daireyi satın aldıklarını ve Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak hizmete açacaklarını dile getiren İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz “ Bu programın son derece zengin ve önemli bir anlamı var. Şairimizin vatandan ayrılışının akabinde geldiği ve konakladığı bu mekan, onun çok canlı hatıralarını ömrünün son yıllarını dostlarıyla buluşmasını, vatan hasretini nakış nakış soluyan bir mekan. Mısır Apartmanı’nın hem Milli Şairimizin hayatında hem kültür edebiyat tarihimizde son derece önemli bir yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi bu sene Kültür Sanat Büyük Ödülleri, Vefa dalında Mehmet Akif Ersoy’a verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şairimizin bu binada ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi satın aldık ve Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak hizmete açacağız “ diye konuştu.

“İnsanların hissiyatını derinden hisseden bir sanatçı ruhlu insan” Mehmet Akif Ersoy’un duyarlılığının diğer insanlardan çok daha derin olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan “ Etrafındaki olumsuzlukları görüp, kaygısız kalamayan insanlar vardır. Zaten hep duyarlı olmak isteriz. Mehmet Akif’in duyarlılığı çok daha derin. Memleket işgale uğramış, ciğeri yanıyor, kendi kendine mes'uliyetler almış. Bir veteriner ama bir şair. İnsanların hissiyatını derinden hisseden bir sanatçı ruhlu insan. Bir olumsuzluk varsa nasıl durabiliriz ki? Onu kah Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşurken kah Anadolu’da insanları harekete geçirmeye çalışırken kah miting alanlarında ve sonunda İstiklal Harbi kazanıldığında da işin ruhunu en iyi anlatan milli bir şair olarak görüyoruz “ şeklinde konuştu.

Mısır Apartmanı’nın önünden her geçtiklerinde dedelerini andıklarını söyleyen Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon “ Güzel bir topluluk. Gençler de burada. Asım’ın gençleri burada diye görüyorum. Bugün çok güzel ve özel bir gün. Mısır Apartmanı’nın bizim için manevi değeri çok büyük. Dedem döndükten sonra ancak 5-5 buçuk ay burada yaşayıp vefat etti. Her önünden geçtiğimizde dedemizi andık. Bugün mezarı başında da dualar okuduk. Dedemizi her zaman anlamamız gerektiğini ve şu günlerde de onun sözlerine ihtiyacımız olduğunu biliyorum “ dedi.

Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un anısına karanfil bıraktı Mehmet Akif Ersoy’un unutulmamasının çok değerli olduğunu söyleyen Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Bulut “Böyle güzel ve değerli bir şairimizin unutulmaması gerçekten çok güzel bizim açımızdan. Mehmet Akif Ersoy bizim için çok değerli bir insan. Burada onun huzurunda ona karanfil bırakmakta çok büyük bir gurur benim için “ dedi.

Bir öğrenci de Mehmet Akif Ersoy’u anmanın kendilerini gururlandırdığını ifade ederek “ Beyoğlu Anadolu Lisesi olarak Mehmet Akif Ersoy’u anmaya geldik. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın yazarıydı. Onu burada anmak bizi çok gururlandırıyor. Okul olarak karanfil bırakmaya geldik buraya “ dedi.