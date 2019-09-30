‘’Milli Mücadelemizin 100’üncü yıl Şampiyonları’’ ödülleri sahiplerini buldu

-vali vasip şahinin konuşması

-İl milli eğitim müdürünün konuşması



( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Milli Mücadelemizin 100’üncü yılının Şampiyonları" konulu ödül töreni gerçekleştirildi.

2018- 2019 Eğitim- Öğretim yılı Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonalarında ve ISF Turnuvalarında bir araya getirmek ve okullarda sportif faaliyetlere katılımı artırmak amacıyla 73 okul,31 branşta derece alan 210 öğrencinin katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda "Milli Mücadelemizin 100’üncü yılının Şampiyonları" konulu ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve birçok eski ve yeni Milli sporcu katıldı.

Törende milli sporcular tarafından renkli gösteriler düzenlendi.

Törende konuşan Vali Vasip Şahin şu ifadeleri kullandı: “Bize düşen ise atalarımızın bize vatan yaptığı bu topraklarda başka terler başka emekler toprağa katık etmek. Sadece savaş alanında değil, kültürde bilimde, sanatta ve sporda bu ülkenin bu milletin başarısının dünya milletler ailesinin bayrağımızı göklere çektirmek hedefimizdir. Eğer savaş alanında başarılı olup bu alanlarda bu başarılı olamazsanız mutlaka bir gün kaybetmeye mahkum olursunuz. Milli Sporcular bize, bakın bu milletin bu çocuğu olarak biz bunu başardık, sizde bunu isterseniz başarabilirsiniz. Yeter ki inanın sonra kendinize inanın sonra bu toprağa inanın, bir gün başarırsınız.” Sporun ortak bir olduğunu ifade eden Turan, ”Bugün ulusal başarı ile göğsümüzü kabartan, bayrağımızı dalgalandıran, Başkentimizin gurur abideleri ve onların örnek olduğu milli sporcularımızla bir aradayız. Spor ortak bir evrensel dildir. Bizde bu dilin tabana yaymak için çalışacağız” dedi.

Konuşmalarında sonra Milli Sporculara ödülleri teslim edildi. (MKM-BC -

