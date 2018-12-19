Milli Mücadele'nin ilk propaganda afişi ilgi odağı oldu

-Milli mücadelenin ilk propaganda afişinden detay

-Müze sorumlusunun afişi anlatması

-Kent Müzesi Sorumlusu Nilgün Sarıçoban’ın konuşması

-Müzedeki diğer görsellerden detay



( SAMSUN -ÖZEL)- Halaskaran-ı İslam (İslam Kurtarıcıları) afişi müze ziyaretlerini ikiye katladı- Samsun Kent Müzesini geçen sene 400 bin kişi, bu sene 11 ayda ise 900 bin kişi ziyaret etti SAMSUN



- Samsun’da Kent Müzesinde sergilenen ve Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi olma özelliğini taşıyan Halaskaran-ı İslam (İslam Kurtarıcıları) afişi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Şehir içinden ve dışından birçok turist taş baskı orijinal afişi görmek için müzeyi ziyaret ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, 2013 yılında eski binalar restore edilerek, müze olarak halkın kullanımına açıldı. Müze, açıldığından 2 sene sonra Dünya Müze Otoriteleri tarafından kurulan Avrupa Müze Akademisinin her yıl düzenlediği Avrupa Kent Müzeleri Akademileri Yarışması’na çağrılan 240 müzeden birisi oldu. Samsun Kent Müzesi yarışmaya davet edilen 240 müze arasından en prestijli 6 müzeden biri seçildi. Müze böylece, Avrupa Müze Akademisi tarafından Türkiye’nin Dünya Müze Haritası’nda bulunan tek kent müzesi olma özelliğini taşımaya başladı.

Müzede Samsun’un tarihini anlatan birçok görsel yer alırken, Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi olma özelliğini taşıyan Halaskaran-ı İslam afişi, vatandaşların ilgi odağı oldu. 2017 yılında 400 bin ziyaretçinin uğradığı müzeyi bu sene ise 11 ayda 900 bin kişi gezdi. Müzenin özellikler hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Sorumlusu Nilgün Sarıçoban, “Geçen sene müzemizi 400 bin kişi ziyaret etmişti. Bu sene ise 11 ayda 900 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Bu ziyaretçi artışında birçok etken var. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yaptığımız çalışma sonucunda ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, ‘Müzede 1 Gün’ projesi kapsamında kültür ve miras konularını müzemizde ders olarak işliyorlar. Öğrenciler sadece ziyaret yapmıyorlar ayrıca müzede ders de işliyorlar. Samsun’a olan turlar da geçen seneye oranla arttı. Bir de Samsun’a gelen turistler, müzemizi gezmeden Samsun gezisi yapmıyorlar. Müzemiz bu boyutuyla bir şehir rehberi gibi de hizmet veriyor” dedi.

“Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi burada” Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişinin bu müzede sergilendiğini ifade eden Nilgün Sarıçoban, “Müzemize gelen ziyaretçiler, geçmişten günümüze Samsun’da ne varsa bilgi sahibi olabiliyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi görebiliyorlar. Samsun’daki nüfus popülasyonu hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Müzemizde en çok ilgi gören ise Halaskaran-ı İslam adı verilen bir propaganda afişi var. Vatandaşlarımız bu afişi yakından görebilmek için de ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu afiş, Milli Mücadele döneminde basılmış ilk propaganda afişi olarak dikkat çekiyor. Taş baskı olarak yapılmış ve toplamda 10 adet basılmış. Bunlardan 1 tanesi de Samsun Kent Müzesinde sergileniyor. İçerisinde Misak-ı Milli sınırlarını gösteren bir kadın figürü ile Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurmaylarını gösteren detaylar var” diye konuştu.

Halaskaran-ı İslam afişi Milli Mücadele'nin ilk propaganda afişinde Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'yi idare eden generaller ile Türk bayrağına sarılı Anadolu kadını elindeki kamayla birlikte işaret parmağıyla Misak-ı Milli hedeflerini gösteriyor.

