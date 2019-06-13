“Milli Mücadele Kahramanları” yarışması ödülleri verildi

-öğrencilerin ödül alması

-genele çekim

-okul dıştan genel çekim

-öğrenciler kürsüde çekim



( SAMSUN ) SAMSUN



Milli Mücadele'nin 100.yılı dolayısıyla Samsun Sakarya İlkokulunda “Milli Mücadele Kahramanları” ilgili hikaye, şiir, makale ve anı yazılarının kaleme alınması yarışmasının kazananları ödüllerini aldı. Milli Mücadele’nin 100.yılı dolayısıyla Samsun Sakarya İlkokulunda “Milli Mücadele Kahramanları” ilgili hikaye, şiir, makale ve anı yazılarının kaleme alınması yarışmasının kazananları belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı düzeyde düzenlenen yarışmada bisiklet, tablet ve kulaklık ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Milli Mücadelemiz dünya tarihinde eşine rastlanmamış niteliktedir. Eşsiz bir mücadelenin, eşsiz bir varoluş hikayesinin yazılımıdır. Bu millete giydirilmeye çalışılan esaret zincirini kabul etmeyen, toprakları üzerinde hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, irademizi ortaya koyduğumuz bir anlayışı ifade eder. 21.yüzyılda çeşitli verilerle, çeşitli alanlarda, çeşitli şekillerde milli şuurumuzu var ederek sürdürdüğümüz bu varlık mücadelemiz bugünde devam ediyor” dedi.

Ödül töreni, yarışmada ödül kazanan öğrencilerin eserlerini sunmasıyla son buldu.

