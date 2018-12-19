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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümü - HATAY

Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümü - HATAY

- Törenden detay görüntüler - Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un konuşması - Şehit mezarlarında dua edilmesi - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde Kurtuluş Savaşı'ında ilk kurşunun atılışının 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Numune Evler Mahallesi'ndeki İlk Kurşun Anıtı'nda saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri manga saygı atışı yaptı.Erzin Kaymakamı Dörtyol Kaymakam Vekili Ahmet Demirci, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Piyade Albay Ragıp Taygar ile Kuvayımilliye üyelerinden oluşan bir grup anıta çelenk koydu.Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, törende yaptığı konuşmadı, Milli Mücadele'nin ilk kurşunun Dörtyol'da atıldığını anımsattı.100 yıl önce Türkmen şehri olan topraklarda atılan ilk kurşunun yurt sathına dalga dalga yayılarak Kurtuluş Savaşı'na vesile olduğunu belirten Yaşar Toksoy, ''Karahasan Paşa, Mehmet Kara Çavuş ve Hasan Tahsin gibi nice ulu kahramanlarımız memleketin her bir yanında gövdelerini ve yüreklerini siper ederek bu kutlu kazanışa liderlik, başbuğluk yapmışlardır.'' dedi.
Törende, günün anısına düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet ve arkadaşlarının Özerli Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an - ı Kerim okunarak dua edildi.

Yarış Saygı Duruşu Kompozisyon İlk Kurşun 

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