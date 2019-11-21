Milli karate sporcuları Kağıthane için mücadele edecek Haberi

-Sporculardan görüntü

-Başkan ile röportaj

-Sporcularla röportaj

-İmza töreni

-Çiçek flama takdimi



- - Sporcular Kağıthane’yi Tokyo Olimpiyatları’nda gururlandırmak için çalışacak İSTANBUL



- Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyatları hedefleri doğrultusunda karate branşında ülke ve dünya arenasında derecelere giren milli karate sporcularını düzenlenen imza töreni ile renklerine kattı. Karate branşında ülke ve dünya arenasında kazandıkları şampiyonluklar ile Türkiye’yi gururlandıran milli karate sporcuları Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban, Burak Uygur, Ali Sofuoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz ve Alperen Doğan düzenlenen imza töreniyle artık Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak müsabakalarda yer alacaklar. Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları hedefleri doğrultusunda milli karate sporcuları Kağıthane’yi dünyaya duyuracaklar. Yahya Kemal Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve milli takım antrenörü Murat Delihasan katıldı.

İmza töreni sonrasında sporculara çiçek ve Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü flaması takdim edildi. “Altın madalya kazanacak birçok arkadaşımız burada yetişmiş olacak” Sportif faaliyetlerde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Karate dalındaki 8 milli sporcumuzla Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü arasında imza törenimizi gerçekleştirmiş olduk. Özellikle bizim burada 'Sporcuhane' projemiz kapsamında ilçemizde yaz spor okullarıyla başlayan ve on ayrı branştaki sporlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Böylece 2020 Tokyo Olimpiyatları'na giderken de inanıyorum ki karate dalında ülkemiz adına altın madalya kazanacak birçok arkadaşımız burada yetişmiş olacak. Ben hepsine başarılar diliyorum. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

“Senenin son kısmını da güzel bir şekilde atlatıp olimpiyatlara katılmak istiyoruz” Milli karate sporcusu Uğur Aktaş, “Avrupa şampiyonalarında bireyselde toplam 7 tane altın madalyam var. Üçü büyükler, dördü de diğer alt yaş kategorilerinde. Bir dünya şampiyonluğum var. 21 yaş altında, bir de dünya üçüncülüğüm var büyükler kategorisinde. Şu anda da dünya ve olimpik sıralamada birinci sıradayım. Bugün burada çok güzel bir şekilde karşılandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Güzel olacak inşallah. Bu zamana kadar güzel geldik, yoğun bir dönem atlattık. Bu önümüzde kalan senenin son kısmını da güzel bir şekilde atlatıp olimpiyatlara katılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanmak için elimizden geleni ortaya koyuyoruz” Olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren milli karate sporcusu Merve Çoban ise, “Birçok derecem var uluslararası dalda. Avrupa şampiyonluklarım ve dünya derecem var. Şu anda kendi sıkletimde dört kişi olimpiyatlara direkt gidiyor. Ben ise üçüncü sıradayım. Bundan sonraki maçlarda da elimden geleni ortaya koyup olimpiyatları garantilemeyi planlıyorum. Şu anda önümüzde 5 tane maç kaldı. Bu maçların sonucunda da artık işler belli olacak. Ağustos ayında da olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanmak için elimizden geleni ortaya koyuyoruz” diye konuştu.





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