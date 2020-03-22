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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT - EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un TRT - EBA TV ekranlarında yayınlanacak ilk ders için kamera karşısına geçmesi - Çekimlerin kamera arkası görüntüleri - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile röportaj - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere seslenmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ders zili çalmasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT - EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti: - "Bu süreçte bazı zorluklarımız olabilir, bazı aksaklıklar olabilir çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok ama Türkiye bu konuda öncülük ediyor"ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençler, ara tatil sona erdi. Yarın sabah 9'da TRT - EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor." dedi.

Kamera Kamera Arkası Öğrenciler 

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