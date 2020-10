Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Erken Çocukluk Eğitim projelerini tanıttı

- Bakan Selçuk’un konuşması

( İSTANBUL ) -- Bakan Selçuk : “Erişimde kısmen sorun yaşayan çocuklarımız için de özel çalışmalar yapıyoruz” İSTANBUL



- Erken çocukluk eğitiminde hayata geçirilen projelerin tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi anasınıfı, gezici sınıf, yaz okulları, bu çalışmalardan bazıları. Bu dönemde 14 bin mezra ve köy altı yerleşim yerindeki çocuklarımız için de gezici öğretmen modeliyle desteğimizi sürdürmüş oluyoruz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim Pazartesi günü itibariyle de TRT EBA’da başlattığı okul öncesi yayın kuşağıyla “Dünyanın en büyük duvarsız anaokulu”nun da açılışını gerçekleştirdi. 2023 Eğitim vizyonunun erken çocukluk eğitimi başlığındaki hedefler doğrultusunda atılan adımlar ile uzaktan ve yüz yüze eğitime geçişte hayata geçirilen projeler Bakan Ziya Selçuk’un katılımıyla Zeytinburnu’ndaki Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Ziya Selçuk program öncesi dersliklere girerek minik öğrencilerle bir araya geldi. Tanıtım toplantısına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul müdürü ve öğretmenler katıldı.

“Günde 2 kez yayınlıyoruz” Hayata geçirilen projelerin tanıtım toplantısında konuşan Bakan Selçuk, “Okul öncesi eğitim kurumlarını 5 gün olmak üzere açtık. Çocuklarımızın okula gitmesi için her türlü ortamı sağladık. EBA TV’de okul öncesi eğitim için bir program hazırladık. Çocuklarımızın her fırsata eğitim alması için fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Günde 2 kez yayınlıyoruz. Kaçıranlar için fırsat olsun diye. Erişimi ulaşımı daha fazla arttırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. “Çok ciddi bir mesafe aldığımızı kanıtlara dayalı olarak gösterebiliyoruz” Erken çocukluk eğitimine erişimde güçlük yaşayan ailelere ulaşıldığını söyleyen Bakan Selçuk, “2023 Eğitim Vizyonunun en çok vurgu yapılan kısımlarından birisi erken çocuk eğitimi ile ilgiliydi. Ve oradaki hedeflerimize ne kadar ulaştığımızı tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Ve nerede ne eksiğimiz var, hangi ödevlerimiz var bunları da kontrol ediyoruz. Ve çok ciddi bir mesafe aldığımızı da sayılara dayalı olarak, kanıtlara dayalı olarak da gösterebiliyoruz. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarının karşılıyoruz” 1 milyon 700 bin öğrencinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitime devam ettiğini kaydeden, Bakan Selçuk, “Burada 450 etkinliğin olduğu öğretmenlere yönelik olarak öğretmen etkinlik kitabı gibi çok sayıda destek materyalle de bu çalışmalarımızın, eğitim faaliyetlerimizin daha da zenginleşmesine gayret gösteriyoruz. Bunun çocuklar için olan 3 ciltlik içeriğinin de hem web ortamında hem de basılı olarak sunulmasının hayata geçirildiğini söylemek isterim. Tabi bu arada çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması ve belli durumlarda çocuklarımız için ödenek gönderilmesi için de bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. “Gezici öğretmen modeliyle desteğimizi sürdürüyoruz” Türkiye’de 14 bin civarında mezra ve köy olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Erişimde kısmen sorun yaşayan çocuklarımız için de özel çalışmalar yapıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi anasınıfı, gezici sınıf, yaz okulları, bu çalışmalardan bazıları. Bu dönemde 14 bin mezra ve köy altı yerleşim yerindeki çocuklarımız için de yaklaşık olarak 20 bin çocuktan söz ediyoruz. Onların şartlarına uygun olarak da gezici öğretmen modeliyle bu desteğimizi sürdürmüş oluyoruz. Çocuklarımız için yaptığımız birçok şey var. Öğretmenlerimizin desteklenmesi amaçlı birçok çalışmamız var. Bunlar somut olarak hayata geçti” dedi.

Çocukları için erken çocukluk eğitim takvimi hazırladıklarını söyleyen Selçuk, “Bir velimiz, bir öğretmenimiz 365 gün boyunca bir çocukla ne yapılır, nasıl yapılır, hangi oyunlar oynanır, hangi bilimsel terimler gözden geçirilir. Günün sözü nedir, o gün için değerlerimizle ilgili ne tür içerik vardır? Bunları her gün ama her gün takvim yaprağında bulma imkanına sahip. Bu takvimin dışında ‘Benim oyun sandığım’ adı altında bir sandığımız var. Bu sandığımız bir çocuğun okul öncesinde ihtiyaç duyabileceği her şeyi içinde barındırıyor. Bu sandık sayesinde çocuklar çok erken yaşlarda ana sınıfına gelmediği yıllarda neyi, nasıl yapabileceği konusunda çok zengin materyaller var. Konuşan duvarlarla ilgi çalışmamız var. Bir şeyden çok şey etkinlik setimiz var. İlk arkadaşım kitapçığı da bunlarda bir tanesi” diye konuştu.

Konuşmasının ardından ‘Oyun Sandığı’ projesi üzerinden Elazığ ve Afyon’un köylerinde yaşayan öğrencilerin evlerine görüntülü bağlandı. (CS-HK-



