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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk : 'Bana göre, eğitim Türkiye'nin en büyük sorunu değil, en büyük çözümüdür' - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk : 'Bana göre, eğitim Türkiye'nin en büyük sorunu değil, en büyük çözümüdür' - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Bana göre, eğitim Türkiye'nin en büyük sorunu değil, en büyük çözümüdür" - ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi - Katılımcılardan detaylar - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı.
(1)Selçuk: "Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru dönüşmüş olan insanlık tarihinin bilgi çağının hemen arkasından tekillik çağına geliyor olması bu dördüncü büyük kırılmayı oluşturacak"Selçuk: "Dördüncü kırılma, bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki açıklığın son derece artacağı bir çağ"Selçuk: "Bana göre eğitim Türkiye'nin en büyük sorunu değildir. Eğitim Türkiye'nin en büyük çözümüdür"Selçuk: "Bir topluma yapılabilecek olan en büyük kötülük o toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir. O topluma yapılabilecek daha büyük bir kötülük o toplumu kendi kültürüne mahkum etmektir. Dolayısıyla evrensel ve milli olanın dengesi konusunda yeni bir anlayışa, bir bakış açısına ihtiyacımız var. İkisinden birisi değil, hem o hem de o. "

Kötülük Gesi Bakış Açısı 

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