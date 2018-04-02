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( İSTANBUL ) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: " İkili eğitime 2019 yıl sonuna kadar son vermek istiyoruz"- Bakan Yılmaz:" İkili eğitimde son vermede en çok zorlanacağımız il İstanbul"- İstanbul'da 80 Okul ve 59 Okul Spor Salonunun açılışı yapıldı İSTANBUL



- Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 80 Okul ve 59 Okul Kapalı Spor Salonu açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz; " İkili eğitime 2019 yıl sonuna kadar son vermek istiyoruz. İkili eğitimde son vermede en çok zorlanacağımız il İstanbul" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 80 Okul ve 59 Okul Kapalı Spor Salonu açılış töreni Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlığın 1 milyon öğretmen ile 18 milyon öğrenciye hizmet verdiğine dikkat çekerek, “Evlatlarımıza daha kaliteli bir eğitim vermek için ülkemizdeki ikili eğitime 2019 yılı sonuna kadar son vermek istiyoruz. Bunun için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şu anda 47 bin derslik inşası devam ediyor. 11 bin dersliğe ihtiyacımız var. Eğitime yaklaşık 64 milyar yatırım yapıldı. İstanbul’da ise yatak 9 milyar TL yatırım yapıldı. İkili eğitime son vermede en çok zorlanacağız il İstanbul” diye konuştu.

Eğitim alanında yapılan yatırımların anlatan Bakan Yılmaz, “Bugün Türkiye’de her ilerlemenin arkasında eğitim var, ne eksiklik varsa onun da arkasında eğitim var. Halkımıza en çok hizmet götürdüğümüz alan eğitidir. Bu dönemde eğitimde 80 yılda yapılanlara denk hizmet götürdük. Milli gelirde ayrılan pay 2 kattan fazla arttı. Merkezi hükümet bütçesinden ayrılan pay 12 kattan fazla arttı. 80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönmede yapıldı. 80 yılda atanan öğretmenden çok daha fazlasını biz atadık. 584 bin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bu yıl da 25 bin öğretmen ataması yapacağız. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 4 kat arttı. Özel eğitim kurumlarındaki öğrenci sayısı 6 kat arttı. Okul öncesi eğitimde kurum sayısı 3 kat arttı" diye konuştu.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, belediye olarak gençlere büyük önem verdiklerini belirterek, “Bugün açılışını yaptığımız 59 spor salonu ile birlikte İstanbul’da okul bahçelerinde toplam 205 spor salonuna ulaşmış olduk. Hedefimizin İstanbul’da spor salonu olmayan okulun kalmaması” ifadelerini kullandı. İBB’nin eğitim ve kültür alanında yapmış olduğu yatırımların 3 milyar TL’yi aştığına değinen Uysal, gençlere spor salonları, izci kampları, gençlik kampları, bilgi evleri ve kütüphaneler ile hizmet verdiklerini vurguladı. Yeni yapılan kapalı spor salonlarında gençlerin yağmur, kar demeden spor yapabileceklerini ifade eden Uysal, “Bu salonlarda sadece öğrencilerimiz değil okul zamanı dışında mahalle sakinleri, anne babalar da yararlanacak” dedi.



