Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: “Her çocuğun ihtiyacına göre desteklenmesini önemsiyoruz”

-- Milli Eğitim Bakan Yardımcı Mustafa Safran’ın konuşması

-- Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu’nun konuşması

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( ANKARA ) ANKARA



- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Kapsayıcı eğitim ile farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme ortamlarında bir arada bulunmalarının, birbirlerine saygı ve sevgiyle yaklaşmalarının önemini biliyor, her çocuğun ihtiyacına göre desteklenmesini önemsiyoruz” dedi.

Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nin kapanış töreni ve Uluslararası Konferansı’nın açılış töreni, Ankara’da bir otelde düzenlendi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Biz bu projeye çok önem verdik. Birinci fazı bitti, inşallah yine Avrupa Birliği ve UNICEF işbirliği ile bu projenin ikinci fazına başlayacağız. İnsani değer olarak, bu tür engeli olan çocukların normal çocuklar arasında eğitim görmesi, aslında normal çocuklar için de çok büyük bir eğitim katkısı oluyor. Onlarla, çok küçük yaşlarda birlikte yaşamanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, engeli olan çocukların hayata bakışlarını değiştirmeye yönelik hayat da işbirliği yapılabileceğini çok küçük yaşlarda başarabilirsek, Türkiye olarak çok büyük bir başarı elde ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin sıkıntılı günlerden geçtiğini de dile getiren Safran, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Safran, Elazığ ve Malatya’daki depremde çalışan öğretmenlere emekleri için teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise "Bugün burada, yaklaşık üç yıllık kısa, uzun, yorucu ama çocuklarımızın gülüşlerini, velilerimizin geleceğe dair, çocuklara dair umutlarını gördüğümüzde bütün yorgunlukları unuttuğumuz bir çalışmanın nihayetinde bir araya gelmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

“Projeden 32 bin öğrencimiz faydalandı” Kapsayıcı eğitim hak ve imkanlarını herkese duyurmayı amaçladıklarını ifade eden Gençoğlu, "Bu amaçla, erken çocuklukta kapsayıcı eğitime ilişkin ulusal ve uluslararası literatür tarandı. Yaş grupları dikkate alınarak etkinlik kitaplarımız, hikaye kitaplarımız geliştirildi. Bu hikaye kitaplarımız bu eğitim öğretim yılında 90 pilot okulumuzda uygulandı ve toplamda bu projeden 32 bin öğrencimiz faydalanmış bulunuyor bu pilot aşamada" ifadelerini kullandı. Gençoğlu, Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve Samsun’da seminerler düzenlendiğini de söyledi.



Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcı Mustafa Safran'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutıerrez Hıdalgo De Quintana ve davetliler katıldı.

(FRT-



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