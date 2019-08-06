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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Milli antrenörü, 'can dostu' yalnız bırakmadı - ANTALYA

Milli antrenörü, 'can dostu' yalnız bırakmadı - ANTALYA

Milli antrenörü, "can dostu" yalnız bırakmadı - ANTALYA - Köpeğin adli tıp morgu önünde beklemesi - Aileden detay görüntüler - Abla Emel Saygın'ın konuşması - Antalya Yelken Kulübü üyesi Gülşen Mevsim'in konuşmasıMilli antrenörü, "can dostu" yalnız bırakmadı - Antalya 'da hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar'ın, üç yıldır bakımını üstlendiği "Kropi" adlı köpeği cenazesinin bulunduğu morgun önünden hiç ayrılmadıANTALYA (AA) - Antalya 'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yelken milli takım antrenörü Cemal Özdiyar'ı, adli tıp morgu önünde üç yıldır beslediği "Kropi" adlı köpeği bekledi.Alanya ilçesindeki evinde rahatsızlanınca gittiği hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar'ın, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.
Abla Emel Saygın, cenazeyi almak için adli tıp morguna, Özdiyar'ın üç yıldır ilgilendiği Kropi isimli köpekle geldi. Saygın ve diğer yakınlarının "Baban nerede? Çok mu özledin babanı? O seni çok severdi" diyerek başını okşadığı Kropi, morgun kapısının önünden hiç ayrılmadı.Özdiyar'ın cenazesi, İzmir'in Karşıyaka ilçesine götürüldü.Emel Saygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özdiyar'ın yelken sporuna büyük emek verdiğini söyledi.

Kardeşinin yalnız yaşadığını anlatan Saygın, "Köpeğiyle üç yıldır birlikte yaşıyordu. Birbirlerine yoldaş olmuşlardı. Köpeği de burada son defa veda edecek." dedi.
Antalya Yelken Kulübü üyesi Gülşen Mevsim de Özdiyar'ın Türkiye'ye birçok madalya kazandırdığını, son yolculuğunda onu yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Hastane Adli Tıp Milli Takım Muhabir Kalp Krizi 

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