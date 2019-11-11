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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Ağaçlandırma Günü - KARS

Milli Ağaçlandırma Günü - KARS

- Fidan dikim sahasından görüntüler - Fidan diken vatandaşlardan detaylar - Fidan dikimi yapan vatandaşlarla röportaj - Miniklerin fidan dikimlerinden görüntülerTarım ve Orman Bakanlığı başlattığı “Bugün fidan yarın nefes” projesi kapsamında Kars ’ın Sarıkamış İlçesinde 9 bin sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu.Sarıkamış’ta 7 den 70’e herkes ilçe çevresindeki boşluk alanlara fidan dikti. Özellikle Dikenli Tabya, bölgesinde Sarıkamış Allahuekber Şehitleri anısına kamu çalışanları, öğretmenler, ilk, orta, lise ve Üniversite öğrencileri, vatandaşlar kampanya çerçevesinde sarıçam fidanlarının dikimini yaptı.

Kamu Çalışanları Efes Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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