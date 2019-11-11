Milli Ağaçlandırma Günü - BALIKESİR

- detaylar - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bursa, Balıkesir , Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te fidan dikildi Balıkesir 'in Balya, Edremit, Sındırgı, Manyas ve Bandırma ilçelerinde de fidan dikimi gerçekleştirildi. Balya'nın Akbaş Mahallesi mevkisindeki fidan dikim alanında düzenlenen törene katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlik için bir araya gelindiğini söyledi.
Türkiye'yi yemyeşil kılıp herkesin gıptayla baktığı bir ülke yapabilmek için böyle anlamlı bir kampanya düzenlendiğini ifade eden Yazıcı, "İnşallah bugün burada 100 bin ilimiz genelinde de 250 bin fidan dikilecek. Sevgili çocuklar bu topraklar, ağaçlar sizin. İnşallah çocuklarınıza torunlarınıza bu ağaçları, ormanları 'Biz diktik' diye gururla anlatacaksınız. Daha yaşanabilir, güzel bir Türkiye oluşturmak adına 7'den 70'e hep bir aradayız." dedi. Konuşmanın ardından Vali Yazıcı ile beraberindekiler fidan dikti ve suladı.Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik ve Belgin Uygur, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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