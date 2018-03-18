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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Milletvekili Miroğlu'nun oğlu için mevlit okutuldu - MARDİN

Milletvekili Miroğlu'nun oğlu için mevlit okutuldu - MARDİN

- Zerdeşt Miroğlu için okutulan mevlitten detaylar - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun mevlit sonrası katılımcıların başsağlığı dileklerini kabul etmesiMilletvekili Miroğlu'nun oğlu için mevlit okutulduMARDİN (AA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun bir süre önce hayatını kaybeden oğlu Zerdeşt Miroğlu için mevlit okutuldu.Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi’ndeki Nuri Saruhan Camisi’nde düzenlenen programa, Kur'anı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.Mevlite, Milletvekili Miroğlu’nun yanı sıra Vali Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Metropolit Saliba Özmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Miroğlu, programında sonuna katılınlara teşekkür etti.

Başsağlığı 

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