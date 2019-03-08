Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fabrika çalışanlarına karanfil

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in açıklamaları, karanfil ve şal dağıtması

( BURSA ) BURSA

Kutlay Fabrika Girişimci Kadın Kadınlar Günü Allah 


- AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yaptığı bir fabrika ziyaretlerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle çalışanlara karanfil, şal, bez poşet ve çiçek dağıttı.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Osmangazi ilçesindeki fabrika ziyaretlerinde bulundu. Burada çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle karanfil, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın hediyesi şal, bez poşet ve çiçek verildi.
Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Gözgeç, “Anadolu kadınlarımız, tarihimizde vakıf kuran kadınlarımız güçlü, cesur, özgüvenli kadınlarımız var. Kadınlarımızın, kadın kimliği ile var olarak ülkemizin ilerlemesinde, güzel günlere ulaşmamızda dönüştürücü güce sahip olduklarına yürekten inanıyorum. İnşallah ülkemizde eğitim seviyesi arttıkça kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı, hem de girişimci kadınlarımızın sayısının daha da artacağına inanıyorum. Emekçi kadınlarımızla beraberiz. Onların kadınlar gününü kutladık. İş gücüne katılım oranlarının yükselmesini arzu ediyoruz. Kadınlarımızın istihdam oranı da her geçen gün inşallah artacak” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Dünyayı Kadınlar Yönetseydi !Dünyayı Kadınlar Yönetseydi !
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı