Millet Kıraathanesinin ilk örneği Ünye'den

-Ahmet Çamyar'ın açıklaması



( ORDU -HD) ORDU



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığı Millet Kıraathaneleri projesinin ilk örneği Ünye Belediyesi tarafından hizmete sunuldu. Ünye Belediyesi tarafından 2017 yılı Aralık ayında çalışmalarına başlanan ve geçtiğimiz Şubat ayında hizmete sunulan ve Millet Kıraathanesi konsepti ile hizmet veren İkinci Bahar Lokali, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından daha da anlam kazandı. Sabahları ücretsiz çorba, gün içerisinde ise yine ücretsiz poğaça ve çay ikramının yapıldığı Ünye Belediyesi İkinci Bahar Lokali Millet Kıraathanesi açıldığı günden bu yana vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kitap, dergi ve gazete okuma imkânın da olduğu mekândan her yaştan vatandaş yararlanabiliyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın sık sık ziyaret ettiği mekânda zaman zaman genç yaşlı buluşması gibi etkinlikler de düzenleniyor. Bu etkinliklerde yeni nesil yaşı ilerlemiş büyüklerinin tecrübelerini dinleme fırsatı bulurken, yaşlılar ise bir nevi torun ve evlat sevgisini giderebiliyorlar. Başkan Çamyar: “Millet Kıraathanesi konseptini ilk uygulayan belediyeyiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kıraathanesi konseptini Ünye’de çok daha önceden hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu duyduklarını dile getiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptığı açıklamada “ Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından geçtiğimiz şubat ayında hizmete sunduğumuz burada ki konseptimizi Millet Kıraathanesine çevireceğiz. Okuma ve kütüphane bölümünü zenginleştireceğiz. Gün içerisinde vatandaşlarımıza ücretsiz çorba, poğaça ve çay ikramlarımız oluyor. Yine bu ortamda zaman zaman genç yaşlı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan Millet Kıraathanesi projesini Ünye’mizde hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Burada vatandaşlarımızın bol bol dualarını alıyoruz” diye konuştu.



