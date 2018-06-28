'Millet AK Parti'ye Türkiye'nin direksiyonunu teslim etmiştir' - İSTANBUL
"Millet AK Parti'ye Türkiye'nin direksiyonunu teslim etmiştir" - İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması"Millet AK Parti'ye Türkiye'nin direksiyonunu teslim etmiştir" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "HDP, CHP'nin İstanbul , Ankara, İzmir gibi bir takım yerlerdeki desteğiyle beraber maalesef barajı aşmıştır. Bu terör örgütüne yönelik bir şımartmadır" - "Çok çalışacağımız, çok mücadele edeceğimiz mart (yerel) seçimlerine yaklaşık 9 ay kaldı. Bu çok az bir zaman dilimidir"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP, CHP'nin İstanbul , Ankara, İzmir gibi bir takım yerlerdeki desteğiyle beraber maalesef barajı aşmıştır. Bu terör örgütüne yönelik bir şımartmadır." dedi. Seçim dolayısıyla AK Parti Fatih İlçe Başkanlığına teşekkür ziyareti yapan Soylu, 16 yıldır AK Parti'nin ortaya koyduğu hedeflere destek verenlerin yine 24 Haziran'da AK Parti'nin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklediğini anlattı.24 Haziran seçimlerinin bir demokrasi bereketi olduğunu belirten Soylu, ''Türkiye demokrasisini sorgulayanlara Türkiye demokrasisini eksik olarak göstermeye çalışanlara demokrasinin nasıl olacağını, kendi ülkelerindeki katılımın ne olduğunu Türkiye'deki katılımın ne olduğunu milletimiz en güzel şekilde gösterdi." dedi. Seçimin dünyaya bu anlamda önemli bir ders olduğunu ve yerel seçimler için çalışmalara devam edeceklerini belirten Soylu, şöyle devam etti:''Millet AK Parti'ye Türkiye'nin direksiyonunu teslim etmiştir. Cumhur İttifakı'nın başarısıyla önemli bir adım atılmış ve Türkiye'nin geleceğine AK Parti teşkilatları tarafından bir imza atılmıştır. Bu seçimden bizim elde edeceğimizi en önemli sonuçlardan birisi de sahadan çıkmamaktır. Çünkü Mart 2019'da yerel seçimler söz konusu. Çok çalışacağımız, çok gayret göstereceğimiz, çok mücadele edeceğimiz mart seçimlerine yaklaşık 9 ay kaldı. Bu çok az bir zaman dilimidir. Bu kadar başarılı bir teşkilat 16 yıldır Türkiye'de seçim zaferi üzerine seçim zaferi kazanan ve millete hizmetkarlıkla milletin teveccühünden bir gün olsun ayrılmayan her seçimi kazanan bu teşkilat inanıyorum ki mart yerel seçimlerini taçlandırarak devam edecektir. Buna inancımız tamdır.''24 Haziran seçimlerini hep beraber yaşadıklarını dile getiren Soylu, ''Bir siyasi partinin bir terör örgütüne dahil olan bir siyasi anlayışı nasıl baraj aştırdığını hep beraber gördük ve şahit olduk. Doğu ve Güneydoğu'da oy kaybeden ve oradaki milletimizin yaptıklarından dolayı oyunu alamayan HDP, CHP'nin İstanbul , Ankara, İzmir gibi bir takım yerlerdeki desteğiyle beraber maalesef barajı aşmıştır. Bu terör örgütüne yönelik bir şımartmadır. Bunu kabul edebilmek mümkün değildir.'' ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığına geçti.