Milas'ta orman yangını - MUĞLA

- Yanan ormanlık bölgenin görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler Muğla 'da orman yangını - Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.Tuzabat Mahallesi mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediyor.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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