Milas'ta orman yangını - MUĞLA

- Yangının etkili olduğu alan ve havadan söndürme çalışmalarıGÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördüYANAN ALAN EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.İlçeye bağlı Karacahisar Mahallesi Ulupınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 15 arazöz ve 100 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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