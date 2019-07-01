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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milas'ta orman yangını - MUĞLA

Milas'ta orman yangını - MUĞLA

- Yangının etkili olduğu alan ve havadan söndürme çalışmalarıGÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördüYANAN ALAN EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.İlçeye bağlı Karacahisar Mahallesi Ulupınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 15 arazöz ve 100 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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