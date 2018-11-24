Mikser hafif ticari aracı ezdi...Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu

-Mikser ve hafif ticari araç

-Kaza yerinden detay görüntü

-Hastanenin dış görüntüsü

-detay



( ADIYAMAN )- Kağıt gibi ezilen hafif ticari araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldular ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde üzerine beton mikseri devrilen hafif ticari araç kağıt gibi ezildi. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, Diyarbakır karayolu Kahta Çayı köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Maçin yönetimindeki 02 KP 047 plaka beton mikseri, hatalı sollama yaptığı iddia edilen Agit Akcan yönetimindeki 02 AAC 885 hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kağıt gibi ezilen hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Agit Akcan, araçtan çıkartıldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile mikser sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücüler kaza yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık yarım saat kısmen kapanan yol, vinç yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

