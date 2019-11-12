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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Mikrofinans 98. şubesi açıldı - DİYARBAKIR

Mikrofinans 98. şubesi açıldı - DİYARBAKIR

- Ahmet Kamil Torun Çermik Mikrofinans Şubesi - Şubenin açılış kurdelası kesimi - Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu'nun konuşması - Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu'nun kursiyerlerle sohbet etmesiMikrofinans 98. şubesi Diyarbakır 'da açıldı - Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu: - "Amacımız kadınlarımızın hiç kimseye muhtaç olmadan, devletten de yardım beklemeden kendi imkanlarıyla iş yapabilmeleridir"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Çermik ilçesinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Çermik Belediyesince dar gelirli kadınlara mikrokredi imkanı sunulması amacıyla kurulan Ahmet Kamil Torun Çermik Mikrofinans Şubesi törenle hizmete açıldı.Açılışa katılan Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, Türkiye'nin 98'inci Mikrofinans şubesini Çermik ilçesinde açtıklarını belirterek, katkılarından dolayı hayırsever Torun ailesine teşekkür etti."Bu güzel ilçemizde kadınlarımızın iş hayatına katılabilmeleri, aile bütçesine ve milli bütçeye katkıda bulunabilmeleri için onlarla birlikte bu merkezi açıyoruz." diyen Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Amacımız kadınlarımızın hiç kimseye muhtaç olmadan, devleten de yardım beklemeden kendi imkanlarıyla iş yapabilmeleridir. Bu şubeye katkı sunan Torun ailesi doğup büyüdükleri ilçeyi unutmadı ve böyle bir hizmete vesile oldular. İmkanlar arttıkça daha fazla vatandaşa hizmet etme arzusu içinde olacağız."Aksu, "Yeni bir model öneriyoruz, üzerinde çalışılıyor. Bu model de yine hiçbir yardım olmadan bankalara mevduat yatıran vatandaşlarımız, kendisine hiçbir yük getirmeden yatırdığı mevduatın küçük bir kısmını mikrokrediye yatırması. Böylece biz o yatırılan paralarla mikrokredi uygulamasını genişletmek, ülkemizin her bölgesine her il ve ilçemize birer şube açmak için gayret edeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz."

Benin Siyer Gesi 

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