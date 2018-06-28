MHP ve CHP Gaziantep Milletvekilleri mazbatalarını aldı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep'ten milletvekili seçilen MHP'li Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ile Avukat Sermet Atay ile CHP'li Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan mazbatalarını aldı. Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen ilk mazbata töreninde MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ile Avukat Sermet Atay İl Seçim Kurulu Başkanı ile ilçe seçim Kurulları başkanlarından mazbatasını aldı. Programda konuşan Muhittin Taşdoğan, mazbatanın partiye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye bu seçimle beraber yeni bir hükumet sistemine geçti. Yeni sistemle beraber kurum ve kuruluşların yapısında olacak değişikler konusunda MHP olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bu mazbatayı almamızda bize katkı sağlayan, yılmadan, yorulmadan katkı sağlayan tüm arkadaşlarımızla beraber geldik. Ve bu mazbata da herkesin hakkı olduğunu düşünerek, tüm arkadaşlarımızla birlikte geldik" dedi.

MHP Milletvekili Avukat Sermet Atay ise, "Tek üzüldüğümüz nokta üçüncü sıradaki adayımızı çok az bir farkla kaybetmemiz oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte yine Gaziantep halkını layık olduğu şekilde temsil edeceğiz. Halkın, Gazianteplilerin vekili olacağız. TBMM’de önceliğimiz Türkiye'nin sorunları ve özelde Gaziantep’in sorunları olacaktır. Elimizden ne geliyorsa gücümüz neye yetiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.

İkinci tören CP'liler için Daha sonra ise Adliyeye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya İle İrfan Kaplan da mazbatalarını teslim aldı. CHP'li vekiller de, Türkiye ve Gaziantep için hayırlı olması temennisinde bulundular. CHP'li vekiller meclis çatısı altında Gaziantep için çalışacaklarını belirttiler. Mazbatalar ile birlikte Gaziantep'in namus tapusunu aldıklarını belirten CHP Milletvekili Yılmazkaya, "Seçim sonuçları ülkemize, Gaziantep’imize hayırlı olsun. Biz şuan itibariyle Gaziantep’in namus tapusunu aldık. İnşallah bu tapuyu bizden sonraki gelecek arkadaşlara namuslu ve düzgün bir şekilde teslim edeceğimizi umuyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanı 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacaktır" Milletvekili Yılmazkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , "81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım" dediğini hatırlatarak, "İşimiz çok ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kendisi 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacaktır. Biz buna eminiz ve kendisi de bu birlik ve beraberliği sağladığı sürece bizlere de hem yöresel hem de bölgesel olarak bu görev düşmektedir” diye konuştu.



