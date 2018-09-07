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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
MHP Milletvekili Esin Kara: “Vatandaşımızın derdine derman olacağız”

MHP Milletvekili Esin Kara: “Vatandaşımızın derdine derman olacağız”

Milletvekilinin halkla tokalaşması

Toplantı Milletvekili Kadın Milletvekili 

-Sorunları dinlemesi
-Esin Kara'nın açıklamaları
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, halk günü toplantısı düzenleyerek vatandaşın sorunlarını dinledi. MHP’nin Konya’daki ilk kadın milletvekili olan Esin Kara, partisinin il başkanlığında halk günü toplantısı düzenledi.
MHP İl Başkanı Murat Çiçek, parti yöneticileri ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini’nin de katıldığı toplantıda halkın sorunları ve istekleri dinlendi. Gelen talepleri not alan Milletvekili Kara, en kısa sürede sorunların çözümü için girişimlerde bulunacağını ve talep sahiplerini bilgilendireceğini kaydetti.
Halk günü toplantının rutinleşeceğini ifade eden Esin Kara, “Vatandaşımızın isteklerini, sorunları, sıkıntılarını dinliyoruz. Gerekli notlarımızı alıyoruz. Vatandaşımızın derdine derman olmak için elimizden geleni yapacağız. Toplantımızı yaptık ve bundan sonrada MHP olarak rutinleştireceğimiz bu programlarımızla vatandaşımızla biraraya geleceğiz” dedi.

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