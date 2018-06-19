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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
MHP’liler yemekte bir araya geldi

MHP’liler yemekte bir araya geldi

yemekten detay

Ülkücüler Ülkücü Milletvekili Saldırı 

-konuşmalar
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Milliyetçi Hareket Partisi Nizip ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen akşam yemeğine partililer tarafından yoğun ilgi gösterildi. MHP Nizip ilçe eski başkanı Mehmet Yılmaz tarafından Nizip’te düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen MHP’liler seçim çalışmalarını değerlendirdi. Düzenlenen yemeğe MHP milletvekilli adayları Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Davut karabacak, Seyit Çapan, Nizip MHP İlçe Başkanı ve çok sayıda partili katıldı.
Yemekte konuşan milletvekili adayı Sermet Atay, “Seçime kalan son günleri iyi değerlendirmemiz ve neden cumhur ittifakı kurduğumuzu halka iyi anlatmamız gerek, bunun nedeni 15 temmuzda yaşadığımız saldırıdır. Bu saldırı gösterdi ki Amerika ve FETÖ ülkemizi kuşatmaya kalktı. Eğer ülkemiz elimizden giderse siyaset yapacak ne bir vatan nede bir ülke kalacaktı. onun için ülkemizin geleceği için bu birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardı” dedi.
MHP Gaziantep Milletvekili adayı Muhittin Taşdoğan ise, “İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i sert sözlerle eleştirdi.
Taşdoğan, kendisin ülkücü olduğunu zanneden Akşener sloganında yüzünüzü güneşe dönün diyor. Biz ülkücüler yüzümüzü kıbleye döneriz, Allah'a döneriz. Akşener’in geçtiğimiz günlerde bir konuşmasın da, bir atasözü derki komşusu açken tok yatan bizden değildir. diye bir atasözü var şeklindeki açıklamasına, Bu biçare kadın bir hadisle atasözünü birbirinden ayırt edemeyecek kadar bilgisizdir” diye konuştu.

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