MHP'li Taşdoğan ve beraberindeki ülkücülerden 3 hilal kareografisi ile Devlet Bahçeli'ye sürpriz

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( GAZİANTEP ) - Zifiri karanlığı üç hilal aydınlattı GAZİANTEP



- Gaziantep’te genç ülkücüler meşaleler ile hazırladıkları 3 hilal kareografisi hazırlayarak, MHP lideri Devlet bahçeli'ye sürpriz yaptı. Gaziantep'te MHP 1. Sıra Milletvekili Adayı Ali Muhittin Taşdoğan ve ona destek veren ülkücüler, hazırladıkları 3 hilal kareografisi ile MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz hazırladı. Ellerindeki meşaleler ile birlikte "Benim Aklım Türkiyedir" yazılı olan ve Devlet Bahçeli resmi bulunan afiş, havadan görüntülendi. Gece saatlerinde bir arazide hazırlanan görsel ile şov yapan ülkücüler verdikleri "AKlım Türkiye'de" mesajı ile tüm herkesi sandığa davet etti.

