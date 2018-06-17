MHP’li Esin Kara’dan yaşlılara bayram ziyareti

-Sohbet edilmesi

-Esin Kara'nın açıklamaları

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( KONYA ) - KONYA



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Adayı Esin Kara, huzurevini ziyaret ederek yaşlıların Ramazan Bayramını kutladı. MHP Konya Milletvekili Adayı Esin Kara, milletvekili adayı Türker Aydoğdu, Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve partililerle birlikte Doktor İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Esin Kara ve beraberindekiler yaşlıların ellerini öperek bayramını kutladı, karanfil hediye etti. Milletvekili Adayı Esin Kara ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, yaşlıların ilgiye ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Kara, “Huzurevimizde yaşlılarımızla beraber olduk. Onların isteklerini dinledik. Onların bizlerden sadece bir isteği var, ziyaret edilmek ve hallerinin hatırlarının sorulması. Allah kimsenin sevdiğini yalnız bırakmasın, hiçbir yaşlıyı buraya evlatları tarafından sağken bıraktırmasın. O yüzden onların bizden istedikleri sadece sevgi, muhabbet. Biz burada seçim çalışması yapmadık. Sadece bayramlaşmaya geldik. Asla siyasi kimliğimizi vurgulamadık. O yüzden yaşlılarımızdan çok güzel bir teveccüh aldık. Onların sevgisini kazandığımızı ve bayramlarını kutladığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (İP-Y)

