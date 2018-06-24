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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu kullandı - SAMSUN

MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu kullandı - SAMSUN

- MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın gelişi ve karşılanması - Seçim sandıklarını gezmesi - Erhan Usta'nın oyunu kullanması - Erhan Usta'nın açıklamasıSAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, oyunu Samsun 'un İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.Usta, lkadım ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Okuldaki tüm sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Usta, 1238 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şehit Ahmet Altunoğlu'nun anısını taşıyan okulda özellikle oyunu kullandığını vurguladı.

Basın Mensupları 

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