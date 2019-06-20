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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mezuniyetinden bir gün önce ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - İZMİR

Mezuniyetinden bir gün önce ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - İZMİR

- Cenaze töreninden detay görüntüler - Annenin tabutu açarak oğlunun yüzünü öpmesi - Yakınlarından ve arkadaşlarından detay görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Okulda yapılan törenden görüntüler - Anısına hazırlanan filmin seyredilmesi - Hocaları ve arkadaşlarının konuşmalarıMezuniyetinden bir gün önce ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - Elektrik akımına kapılarak ölen konservatuvar öğrencisi Mert Motör için cenaze namazının ardından öğrencisi olduğu DEÜ Devlet Konservatuvarında tören düzenlendi - Motör'ün 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Urla ilçesinde mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi Mert Motör'ün (25) cenazesi toprağa verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Motör için Karabağlar ilçesindeki İlahiyat Camisinde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.Cenaze törenine Motör'ün annesi Ayten, babası Mustafa Motör ile yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları ve akademisyenler katıldı.
Bu yıl mezun olmaya hak kazanan Motör'ün tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi ve kep konuldu.Torununun tabutuna sarılmak isteyen anneanne Ayşe Aytaş, fenalık geçirdi. Anne Ayten Motör de oğlunun tabutu üzerindeki fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.Mert Motör'ün 26 Haziran 1994'te doğduğu, 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. - Prova yaptığı sahnede törenNamazın ardından Motör için öğrenim gördüğü DEÜ Devlet Konservatuvarında tören düzenlendi.
Motör'ün eğitimi sırasında provalar yaptığı salonda gerçekleştirilen törende, fotoğraflarından oluşturulan videonun izlenmesi sırasında arkadaşları ve sevenleri gözyaşı döktü.Daha sonra hocaları ve arkadaşları Motör'ü anlattı.Motör, önceki akşam Bademler Mahallesi'ndeki bir site bahçesinde dinlenmek için elektrik direğine yaslanmış, elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Dün düzenlenmesi planlanan DEÜ Devlet Konservatuvarı mezuniyet programı da olayın ardından iptal edilmişti.

Elektrik Direği Doğum Günü Elektrik Akımı Cenaze Namazı Üniversite Öğrencisi 

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