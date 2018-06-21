Mezuniyet törenine 3 yaşındaki kız çocuğu ile geldiler

-Yapılan röp.

-Aileden detay ve kep atma töreni



( BİLECİK - HD)- Batuhan Arı; "Tanıştık birbirimizi sevdik, evlendik, sonra bir kızımız oldu"- Gülcan Arı; " Âşık olduk diyelim, yıldırım nikâhıyla evlendik" BİLECİK



- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okumak için 4 yıl önce Bilecik'e gelen ve tanışıp evlenen Batuhan ve Gülcan çifti, bu süre için 3 yaşına erişen bir çocukları oldu, bu yılda birlikte üniversiteden mezun oldular. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri, Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarından mezun olan bin 380 öğrenci üniversite yerleşkesi içindeki sahada yapılan törenle kep atma mutluluğu yaşadılar. Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören alanına ellerinde fakülte ve bölümlerini yazılı pankartlarla giren öğrencilerin arasında kucağında küçük bir kız çocuğu gelen ikili dikkatleri çekti. 4 yıl içinde her şey oldubitti Tören sonrası İHA muhabirine Bilecik'te geçirdikleri 4 yılı anlatan Batuhan-Gülcan Arı (23) çiftinden Batuhan Arı, "Geldiğimizde evli değildik, burada evlendik. 4 yıl önce Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi okumak için geldik öğrenci olarak. Burada tanıştık eşimle birlikte aynı sınıftayız. Tanıştık birbirimizi sevdik, evlendik. Sonra bir kızımız oldu. 4 sene boyunca buradaydık, beraber yaşadık. Bugün de mezuniyetimiz var, mezuniyete geldik. Kızımın ismi Deniz 3 yaşında ve mutluyuz yani şuanda. Bundan sonraki hayatımız Bilecik'te değil İstanbul'a döneceğiz memleketimize, ailelerimizin yanına. Orada bir iş hayatına atılacağız. Düğünü İstanbul’da yaptık. Burada ayrı eve çıktık ve 4 senedir aynı yerde kalıyoruz. Bunlar hızlı ve ani gelişti, tam olarak net bir teklif ya da. Buraya gelmeden önce tanışmıyorduk" dedi.

"Âşık olduk diyelim, yıldırım nikâhıyla evlendik" Gülcan Arı ise; eğitim döneminde 3 yaşında Deniz Arı isminde bir kız çocukları dünyaya geldiğini anlatarak, "Bende İstanbul’dan geldim Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi okuyorum. Sınıf arkadaşıyız. Âşık olduk diyelim, yıldırım nikâhıyla evlendik" dedi.

(CKT-

