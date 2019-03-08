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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Mezbahaneden kaçan boğa trafiği birbirine kattı - TEKİRDAĞ

Mezbahaneden kaçan boğa trafiği birbirine kattı - TEKİRDAĞ

- Yolda dananın yürümesi - Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi - Araç kuyruğundan detayMezbahaneden kaçan boğa trafiği birbirine kattı - Tekirdağ 'da mezbahaneden kaçarak kara yoluna çıkan boğa, trafik akışını yaklaşık 2 saat boyunca olumsuz etkilediTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da kara yoluna çıkan boğa trafik akışını yaklaşık 2 saat boyunca olumsuz etkiledi.Trafik akışının yoğun olduğu Tekirdağ - Malkara kara yoluna aniden fırlayan boğa, sürücülere zor anlar yaşattı.Araçlarını durduran sürücüler, boğanın yol kenarına geçmesi için uzun uğraş verdi.Ancak bir sonuç alınamayınca olay yerine Süleymanpaşa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri geldi.Ekipler, uyuşturucu iğne atarak sersemlettikleri boğayı yakaladı. Yaklaşık 2 saat aksayan trafik ise normale döndü.Mezbahaneden kaçtığı öğrenilen boğa, kamyona yüklendikten sonra tekrar mezbahaneye götürüldü.

Uyuşturucu 

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