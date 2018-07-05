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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mezarlıkta eşini ve kayınbiraderini silahla yaraladı - İSTANBUL

Mezarlıkta eşini ve kayınbiraderini silahla yaraladı - İSTANBUL

- Zanlının emniyete götürülüşü - Olay yerinden detaylarMezarlıkta eşini ve kayınbiraderini silahla yaraladı - Arnavutköy'de, mezarlık ziyaretine giden eşini ve kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de eşini ve kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Handan G. (40) ile kardeşi Haluk B. (38), annelerinin Haraççı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gitti. Eşi Handan G ile kayınbiraderini mezarlığa kadar takip eden Yolcu G, yanındaki tüfekle ateş etti.Açılan ateşte Haluk B, yaralandı. Kaçmaya çalışan eşini de mezarlık çıkışında yaralayan Yolcu G, bölgeden kaçarak uzaklaştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri de kısa sürede Yolcu G'yi yakaladı.Yolcu G, sağlık kontrolüne getirilişinde gazetecilerin soruları üzerine, "Tehditlerinden bıktım. Bu yüzden vurdum." dedi.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Mezarlık Ziyareti Polis Merkezi Kayınbirader Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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