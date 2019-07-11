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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mezarlık önündeki kaza saniye saniye görüntülendi

Mezarlık önündeki kaza saniye saniye görüntülendi

Kazanın güvenlik kamerası

Hastane Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Güvenlik Kamerası Ticari Araç 

-Kazada hurdaya dönen araçlar
-Araçlardan genel ve detay
-Araçların kaldırılması

( ADANA ) -- Adana'da mezar önünde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken kaza anı saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana'da mezarlık önünde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken kaza anı saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Kabasakal Mezarlığı önünde Aziz Özden yönetimindeki 01 BZ 817 plakalı otomobil, Şabidin Karoğlu yönetimindeki 66 FH 445 plakalı hafif ticari araca çarpmasıyla, ticari araç yol kenarındaki park halindeki Ercan Akdeniz'in yönetimindeki 01 M 0292 plakalı toplu taşıma aracına vurdu. Kaza sonucu otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hayati tehlikesi olan 2 yaralıyla birlikte yaralı Can-Kur ekibinin yardımıyla araçlardan çıkartılıp ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Bu arada kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazanın otomobilin Karaisalı istikametine doğru gittiği, hafif ticari aracın ise mezara girmek için sola döndüğü sırada meydana geldiği görüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (FKE-
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