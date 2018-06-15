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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Mezarlığa yürüyen guruba polis müdahalesi

Mezarlığa yürüyen guruba polis müdahalesi

Çıkan olaylar

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Polis Ekipleri 

-Polisin gazlı müdahalesi
-Gaz bombaları
-Gözaltılar,
-Kalabalık grup zırhlı araçlar
-Cenazeler defin edilmesi
-Detaylar

( ŞANLIURFA ) Cenazede HDP’lilerden provokasyon- ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesinde mezarlığa yürümek isteyen HDP’li gruba polis ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dün yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeş ikindi namazının ardından defin için mezarlığa götürüldü. Cenazeye katılmak için il dışından gelen bir grup HDP’li mezarlığa yürümek istedi. Gruba polis izin verilmeyince polis araçlarına taşlı saldırı yapıldı. Olayın büyümesinin ardından polis kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi ise, yakınları tarafından Suruç ilçe mezarlığına defnedildi.
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