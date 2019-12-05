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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Meyve yüklü kamyonet böyle devrildi

Meyve yüklü kamyonet böyle devrildi

Kamyonetin gelmesi

Kamera 

-Kamyonetin durması ve üzerindeki yükün kayması
-Kamyonetin devrilmesi
-Kamyonetin sürücüsünün dışarı çıkması
-Devrilen Kamyonetten genel görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kasasındaki yükü kayan kamyonet devrildi. Kamyonetin devrilme anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul Yolayrımı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.A.Y. idaresindeki 67 LT 553 plakalı kamyonet çarşı merkezine seyir halindeki iken kasasındaki yükün kayması sonucu bir mağazanın önünde devrildi. Kamyonetin sürücüsü kendi çabasıyla dışarı çıkarken, kasasındaki malzemeler ise yere döküldü. Kazanın olduğu sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması ise üzücü bir olayın yaşanmasını önledi. Kamyonetten düşen malzemeler başka bir kamyonete yüklendi. Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hareket halindeki kamyonetin durması ile birlikte yükün kaydığı ve kamyonetin devrildiği görülüyor.
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