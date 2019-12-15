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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Mevsimlik işçiler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BİLECİK

Mevsimlik işçiler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BİLECİK

Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BİLECİK - Mevsimlik işçi kadınların fotoğrafları incelemesiBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İşçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.Marul hasadında çalışan kadınlardan Ayşe Öztürk, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın ''Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'', yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Fatma Seyhan da haber, yaşam ve spor kategorilerinde sırasıyla Sergen Sezgin'in ''Şehitlere saygı'', Halil Fidan'ın ''Harran'da yaşam'' ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.Seçkideki fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten işçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

A Haber Muhabir Çalışan Kadın Mevsimlik İşçi Gori 

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