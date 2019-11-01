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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevsimin ilk kar yağışını fenomenler duyurdu

Mevsimin ilk kar yağışını fenomenler duyurdu

Sosyal Medya Fenomeni Ahmet Durmaz'ın kar yağışı altında yaptığı paylaşım

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-Reşadiye ilçesinde özçekim yaparak kar yağışını karşılayan vatandaşlar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat ve Reşadiye’nin yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karı vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Tokat’ta kent merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Topçam Yaylası ile Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli ve Bozçalı Beldeleri ile Çınarcık köyüne mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın başlamasıyla birlikte Topçam Yaylasına çıkan vatandaşlar kar yağışını sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu. Reşadiyeli vatandaşlar ise yılın ilk yağışını kartopu oynayarak ve özçekim yaparak karşıladı.
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