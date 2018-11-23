Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Mevlid-i Nebi Haftası - BATMAN

Mevlid-i Nebi Haftası - BATMAN

- Salondan ve katılımcılardan detaylar - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuşması - Batman Valisi Hulusi Şahin’in konuşmasıMevlid - i Nebi Haftası - Batman İl Müftülüğü tarafından, "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla program düzenlendi - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Bugün gerçek anlamda Müslümanların ibadetlerini rahat yapabilecekleri, çocuklarına dinlerini öğretebilecekleri güzel ortamlar doğdu"BATMAN (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Bugün gerçek anlamda Müslümanların ibadetlerini rahat yapabilecekleri, çocuklarına dinlerini öğretebilecekleri güzel ortamlar doğdu." dedi.
Batman 'da İl Müftülüğünce, "Mevlid - i Nebi Haftası" dolayısıyla, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu program düzenlendi.
İl Kültür Müdürlüğünde, Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Malkoç, tarih boyunca fitne çıkarmaya, bozgunculuk yapmaya çalışanları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde yetişen din adamlarının, fitne çıkarmaya çalışanlara engel olarak, vatandaşa Kur - an'ı Kerim ve Hz. Peygamberin yolunu gösterdiğini belirten Malkoç, "Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'de olduğu gibi Diyanet teşkilatı yok." dedi.
Malkoç, "Bugün gerçek anlamda Müslümanların ibadetlerini rahat yapabilecekleri, çocuklarına dinlerini öğretebilecekleri güzel ortamlar doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 100 binin üzerinde görevlisi var. Çok şükür Kur'an - ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı okullarda seçmeli ders. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz." şeklinde konuştu.
Batman Valisi Hulusi Şahin de doğrudan yana olunduğunda toplumun olumlu anlamda değişeceğini belirtti.
Dünyada yapılan işlerin hasadının ahirette yapılacağının unutulmaması gerektiğini anlatan Vali Şahin, şunları dile getirdi:"Hepimize bir rol verilmiş ayrıca başka rollerimiz de var. Evde babayız, eşiz ve komşuyuz. Hepsinde de bu role göre Peygamberimiz nasıldı, nasıl bir örnekti diyerek, ona uymaya çalışalım. Ne kadar bu yolda iyi yürürsek o kadar iyi insan oluruz. Bu sadece Müslümanlığın değil insanlığın da gereği."İl Müftüsü Turgut Erhan ise Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verdi.Erhan, "Resulullahın sünneti Kur'an'ın hayata aktarılış biçimidir." diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar da Mevlid - i Nebi Haftasının önemine değinerek, haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.Programa, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Dinler Asad Sivil Toplum Kullar Seçmeli Ders 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı