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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mevlana vuslatının 745’inci yılında Üsküdar’da anıldı

Mevlana vuslatının 745’inci yılında Üsküdar’da anıldı

Röportaj

Muhabbet Vuslat Semazen Tasavvuf Irak 

-Sema ayini
-semazenler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 745’inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar’da Şeb-i Arus etkinliği yapıldı. "Ne olursan ol yine gel" düsturuyla gönüllerde taht kuran Mevlana Celalleddin-i Rumi’nin vuslatının 745’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Şeb-i Arus etkinliği Üsküdar’'da gerçekleştirildi.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sema ayinine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcılar ile çok sayıda vatandaş izleyici olarak katıldı.
Gecede ilahiler okunurken semazenler de sema gösterisi ile izleyenleri hayran bıraktı. Şeb-i Arus hakkında bilgi veren Mevlevi Dedesi Prof. Dr. Mim Kemal Öke: “Mevlamızı anma ve Mevlamız vesilesi ile insanlarımızı hatırlamak ve insanlarımızı hatırlamak, sevgiyi hatırlamak ve Allah ile olan münasebetimizi muhabbetullah üzerine kurabilmek için Şeb-i Arus törenleri biçilmiş kaftandır, önemli vesilelerdir. Şeb-i Arus dediğimiz vakit tabi ki ilahiler ve bunu akabinde Üsküdar’da Hilmi Türkmen Bey’in himayesinde gerçekleştireceğimiz bu ayini şerif bir bakıma da insanın Hazreti Peygamberin Miracını temsilen çok önemli bir tasavvufi ıstılahtır. İnsanların kalplerine aşk cemresini yerleştirir. Ve marifet ehli kılmak üzere de insanların kendi asli vazifelerini hatırlatmaya çalışır” dedi.

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