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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mevlana Celaleddin-i Rumi ölümünün 745’inci yıl dönümünde anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi ölümünün 745’inci yıl dönümünde anıldı

Katılımcılardan görüntü

Lyon Efes Vuslat Sanat Dünyası Kandil 

-Programdan görüntü
-Konuşmalar
-Pilavdan görüntü
-Semadan görüntü

( İSTANBUL )- Mevlana Galata Mevlevihanesi’nde anıldı İSTANBUL

- Mevlana Celaleddin-i Rumi ölümünün 745’inci yıl dönümünde Galata Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen programla anıldı. Sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Gazeteci Nagehan Alçı gibi isimlerin katıldığı programda sergilenen sema mukabelesini ise katılımcılar dikkatle takip etti. Mevlana Celaleddin-i Rumi vuslatının 745’inci yıl dönümünde Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği "Şeb-i Arus" programı ile anıldı. Galata Mevlevihanesi’nde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Gazeteci Nagehan Alçı, çeşitli ülkelerin konsolosları, dini temsilciler, iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Etkinlikte önce tekke pilavı dağıtıldı. Ardından gerçekleştirilen Sema Mukabelesini katılımcılar dikkatle takip etti, kimi katılımcılar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Gecede Mevlana anılırken sözlerinin ve yaşamının bugün olduğu gibi gelecekte de tüm insanlığı aydınlatacağına dikkat çekildi. “Ne olursan ol, gel” daveti dün söylenmiş kadar taze” Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ışığının günümüzde yandığı gibi gelecekte de yanmaya devam edeceğini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana’yı vefatının 745’inci sene-i devriyesinde yad ediyoruz. Onun nefesi, “Ne olursan ol, gel” daveti dün söylenmiş kadar taze, dün söylenmiş kadar dipdiri. Milyonlarca insan, O’nun eserleriyle kendine gitmeye, hakikati aramaya, bulmaya gayret ediyor. Beyoğlu Galata Mevlevihanesi, asırlar boyunca bütün insanlığı sevgiye, merhamete ve kendimize gelmeye davet etti. Yüzyıllarca Mevlana’nın kandili burada yandı” ifadelerini kullandı.
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